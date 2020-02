Tecla Insolia, 16 anni, studentessa al terzo anno di Grafica pubblicitaria, ha partecipato a “Pequeños Gigantes” su Canale 5 e nel 2019 ha vinto “Sanremo Young”, talent condotto da Antonella Clerici. Tra le “Nuove Proposte” al Festival è in gara con la canzone “8 marzo”, inno al mondo femminile. Su Raiuno dal 23 febbraio sarà tra gli attori della fiction “Vite in fuga” con Anna Valle. “In questi giorni sto vivendo un’esperienza magica e davvero tante cose belle e proprio per questo non riesco a pensare alle critiche cattive che qualcuno scrive nei commenti alle foto di Instagram. Stimo la Cinquetti, la Tatangelo e la Pausini, ma non voglio somigliare a nessuna tra loro, voglio essere semplicemente Tecla. Sanremo è un gran frullatore, ma qui mi sto divertendo molto. Nella gara dei Campioni faccio il tifo per Tosca, un’artista di assoluto livello” afferma la Insolia.

