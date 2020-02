Tecla Insolia ha vinto il 4° Premio Enzo Jannacci, ideato da NuovoImaie. Il riconoscimento è dedicato alla miglior interpretazione tra le Nuove Proposte. E’ stato assegnato a Tecla con la sua 8 marzo “per aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali. Un tema di grande attualità e spessore affrontato nel testo di una canzone ben scritta, dai toni lievi ed eleganti, e cantato da Tecla che ha una bellissima vocalità e un grande talento”

