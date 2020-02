Rita Pavone, 74 anni, è al suo quarto Festival di Sanremo. Ha già partecipato nel 1969, 1970 e 1972. Il suo ritorno rappresenta un record dato che interrompe l’assenza più lunga (48 anni). Il brano che porta in gara è “Niente (Resilienza 74)” è grintoso e pieno di energia. “Niente è quello che spesso ci accade intorno. Il concetto di resilienza mi appartiene profondamente. 74 sono i miei anni, il 1974 l’anno di nascita dell’autore Giorgio Merk, mio figlio – spiega la Pavone – Di Sanremo la cosa che mi diverte di più è la confusione che gira attorno al Festival. Sono alta 1.53 e mezzo, ossia 3 centimetri e mezzo più di Kyile Minogue. Ma quando salgo sul palco mi sento alta due metri. Nel 1972 quando partecipai per l’ultima volta mi davano per morta e invece tre settimane dopo il Festival ero in testa alla classifica in Francia. Mi piace confrontarmi con i giovani cantanti perché mi sento ancora giovane dentro e penso di avere ancora cose da dire. Vi romperò lo scatole ancora per un po’”. Stasera eseguirà la canzone “1950” con Amedeo Minghi (brano dell’edizione del 1983 del Festival). Il 28 febbraio uscirà il suo album intitolato “RaRità”.

