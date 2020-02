Paolo Jannacci, 47 anni, è per la prima volta in gara a Sanremo. Figlio d’arte, accompagnò il papà Enzo a Sanremo nel 1994 suonando la fisarmonica e nel 1998 diresse l’orchestra. Nel 2004 fu direttore di orchestra per Pacifico, nel 2014 fece parte della Giuria di qualità, nel 2019 ospite di Enrico Nigiotti. Il suo brano “Voglio parlarti adesso” è una ballata moderna con i pensieri di un papà su quanto possa succedere nella vita di una bimba che cresce. La canzone è stata scritta nel 2014. E’ stata proposta al Festival più volte sino a quando Amadeus quest’anno l’ha scelta. “Si vede che nei Festival di Conti e Baglioni non c’era spazio per un brano simile” commenta Jannacci. Stasera Paolo con Franceco Mandelli canterà “Se me lo dicevi prima”, brano portato al Festival di Sanremo 1989 da Enzo Jannacci.

Contenuto non disponibile

