Leo Gassmann, 21enne figlio dell’attore Alessandro, dopo aver aver preso parte a “X Factor” nel 2018, partecipa tra le “Nuove Proposte” a Sanremo con il brano “Vai bene così” e si è qualificato per le semifinali. “La canzone è uno stimolo a non arrendersi mai, spesso ci mostriamo fragili davanti a persone che ci sminuiscono” spiega il giovane figlio d’arte. Su Instagram Leo Gassmann ha ben 186 mila followers.