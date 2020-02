L’esibizione dei primi dodici cantanti nella serata inaugurale del Festival di Sanremo aiuta i bookmaker a prendere le misure. Dopo la prima classifica parziale gli analisti di Stanleybet.it dimezzano la quota di Elodie che passa da 10,00 a 5,00 e raggiunge il super favorito Anastasio.

Le Vibrazioni, conquistano il primo posto assegnato dalla giuria demoscopica e passano da 25,00 a 12,00.

Tra le canzoni più sanremesi di questa edizione c’è sicuramente quella di Diodato, che grazie alla sua intensa “fai Rumore” scala la classifica parziale posizionandosi al terzo posto e convince i bookmaker a tagliare la quota da 20,00 a 6,00.

Ad aprire il Festival è stata Irene Grandi con un brano scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. L’emozione forse le ha giocato un brutto scherzo ma la classe non è acqua e oltre a conquistare il quarto posto passa da 25,00 a 8,00.

Stabile a quota 7,00 Achille Lauro nonostante un’esibizione da grande performer, che resterà nella storia del Festival. Perde invece posizioni Alberto Urso (sesto posto per lui) che vede alzare la sua offerta da 6,00 a 8,00.

In attesa di ascoltare questa sera le altre dodici canzoni i betting analyst di Stanleybet.it stravolgono le quote dedicate all’ultimo in classifica: Non c’è più Rita Pavone che passa da 4,00 a 10,00 ma arrivano Bugo e Morgan a 2,50 seguiti da Riky a 5,00.