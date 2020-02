Nella serata dei duetti al 70° Festival di Sanremo Amedeo Minghi canterà assieme a Rita Pavone il brano “1950” che Minghi portò in gara nell’edizione 1983 del Festival e fu clamorosamente bocciato. La prima collaborazione tra i due risale al 1977 con l’Lp “Rita ed io” per Rca. Nel 1979 cantarono assieme “Ti perdo e non vorrei”, riproposta nel 2015 nell’ambito della trasmissione “Porta a Porta” di Bruno Vespa. “Da sempre amo la voce e l’intensità delle interpretazioni di Rita. Le belle canzoni ce la fanno comunque e il Festival permette a “1950” di prendersi ora una bella rivincita. Tra le canzoni di Sanremo che avrei voluto scrivere io, mi viene subito in mente “La notte” di Arisa” dice Minghi.

