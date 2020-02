Un ragazzo di 17 anni residente a Dolcedo è morto sul colpo in un incidente avvenuto poco dopo l’una di notte sulla statale 28 nell’immediato entroterra di Imperia. Il giovane viaggiava come passeggero su una Suzuki Jimmy schiantatasi contro il guard rail. Il conducente, un ragazzo di 19 anni neopatentato, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico superiore a 1,5 mg.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta