Nel processo per la morte dell’imprenditore dianese, Mauro Feola, morto annegato a 50 anni il 25 luglio 2015 dopo essersi gettato in mare dalla spiaggia del Ramoino ad Imperia per salvare il figlio in difficoltà tra le onde, il legale Erminio Annoni ha chiesto di ascoltare altri 5 testimoni. Accusati di omicidio colposo due ex bagnini del “Papeete”, Aldo De Notari e Caterina Pandolfi, che non si sarebbero prodigati abbastanza nelle operazioni di salvataggio, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

