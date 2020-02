Grazia Pradella, Procuratore aggiunto di Imperia, sta per diventare Procuratore di Piacenza. La quinta commissione del Csm ha proposto la Pradella per l’incarico a Piacenza, vacante da settembre dopo il pensionamento di Salvatore Cappelletto. Il relatore della commissione è stato Piercamillo Davigo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

