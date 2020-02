Restringimenti di carreggiata, divieto di passaggio di carichi straordinari e divieti di sorpasso sono prescrizioni disposte dall’ispettore del ministero delle Infrastrutture Placido Migliorino dopo l’ispezione su 9 viadotti in Liguria. Per tutti è stato deciso il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti con una distanza tra mezzi di cinque metri e divieto di transito di carichi straordinari. Sull’A10 Genova-Ventimiglia, per il viadotto Voltri disposto il divieto a carichi straordinari e divieto di sorpasso ai tir con obbligo di distanza di 100 metri. Per il Costa (A10) nessuna prescrizione ma è stato chiesto un approfondimento di indagine.

