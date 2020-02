Nell’agosto 2014 appiccarono il fuoco alla porta d’ingresso del “Jackpot Cafè” ad Arma di Taggia, rischiando di far estendere le fiamme al condominio. Il pm Paola Marrali ora ha notificato l’avviso a 5 indagati, sospettati di essere mandante, esecutore e fiancheggiatore. Stando ai Carabinieri, l’episodio rientrerebbe in una sorta di faida commerciale tra locali, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati