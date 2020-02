Un ragazzo di 17 anni residente a Dolcedo è morto sul colpo in un incidente avvenuto poco dopo l’una di notte sulla statale 28 nell’entroterra di Imperia. Era passeggero su una Suzuki Jimmy che si è schiantata contro il guardrail. A bordo c’erano due ragazzi imperiesi di 19 anni rimasti quasi illesi. Il conducente è stato ascoltato in caserma dai Carabinieri.

