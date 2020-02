Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Matteo Faustini sarà in gara questa sera nella sezione “Nuove Proposte” con la canzone “Nel bene e nel male”, incentrata su gioie e dolori di una storia d’amore. Matteo, 22 anni, nella vita di tutti i giorni insegna ginnastica e musica alle elementari a Brescia. “I miei studenti mi sostengono e prima della mia partecipazione al Festival hanno intonato in coro il mio brano e mi hanno fatto emozionare” dice Faustini.