Marco Masini, 55 anni, con il brano “Il confronto” partecipa per la nona volta al Festival di Sanremo. Il modo migliore per festeggiare 30 anni di musica, dato che nel 1990 debuttò a Sanremo con “Disperato”, vincendo tra i Giovani. Nel 2004 vinse tra i Big con “L’uomo volante”. Nella serata dei due duetto domani canterà “Vacanze romane” dei Matia Bazar, assieme ad Arisa. “Ho scelto questa canzone come omaggio a mia mamma a cui piaceva tanto questo brano. Arisa l’ho scelta perché mi sembra l’ideale per l’arrangiamento che ho ideato”. “La canzone che porto in gara nasce dall’esigenza di affrontare me stesso con una canzone pop, con le mie

caratteristiche, con momenti di romanticismo, ma di forte rabbia” spiega Masini. Il 7 febbraio uscirà il nuovo album “Masini +1, 30th anniversary” con 15 duetti e 4 inediti.

