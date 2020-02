Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Irene Grandi sta vivendo la sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo, la quarta tra i Big. Tra gli autori del suono brano in gara, “Finalmente io” ci sono Gaetano Curreri degli “Stadio” e Vasco Rossi. Esattamente venti anni fa Irene Grandi giunse seconda al Festival di Sanremo con la canzone “La tua ragazza sempre”. “Le parole di questo brano mi hanno colpito al primo ascolto, mi svelano in tutta la mia umanità, con difetti ed errori – spiega la Grandi – Mi sembra di rivivere tutto ciò che sono stata ma con una nuova consapevolezza. Mi guardo allo specchio e mi accetto”.