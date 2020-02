Nel corso della conferenza stampa odierna del 70° Festival di Sanremo, Fiorello ha annunciato che domattina sarà al “Piatti Center” a Bordighera per affrontare la nuova stella del tennis italiano, Jannik Sinner. Fiorello è stato invitato da Riccardo Piatti, allenatore di Sinner e grande amico dello show-man siciliano. “Ci stiamo allenando per batterti” ha detto Piatti in un video-messaggio inviato a Fiorello.

Correlati