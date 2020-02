Con il 51% dei voti della giuria Demoscopica, Fasma con il brano “Per sentirmi vivo” si è qualificato per le semifinali delle “Nuove Proposte” al Festival di Sanremo 2020. Ha battuto il duo Martinelli e Lula con “Il gigante d’acciaio”. Marco Sentieri con “Billy Blu” ha poi battuto Matteo Faustini con “Nel Bene e nel Male”, ottenendo il 52% dei voti. Marco Sentieri, Fasma, Tecla e Leo Gassman torneranno sul palco venerdì sera per la semifinale a quattro,

