Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri è presente al Festival di Sanremo con il suo stand in Via Matteotti oltre ovviamente ad essere sul territorio per la sicurezza della kermesse canora In particolare di seguito descriviamo l’attività del Nucleo CC CITES dei Carabinieri Forestali.

Il Nucleo CITES è la struttura dei Carabinieri-Forestali che opera sul territorio nazionale per assicurare l’applicazione della Convenzione di Washington del 1973 che regolamenta il commercio di flora e fauna in pericolo di estinzione.

Il trattato prevede l’ equilibrato sfruttamento delle risorse naturali nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale del pianeta aderiscono 180 paesi che controllano la protezione di circa 36.000 specie di animali e piante selvatiche.

In Liguria il Nucleo CITES rilasciamo le certificazioni di regolare acquisizione detenzione e riesportazione di animali e piante ( in via di estinzione) di loro parti per fini commerciali e personali

Controlla il territorio per quanto riguarda il commercio di animali e piante e riceve le denunce di nascita e propagazione artificiale di piante questa attività porta anche all’ attività di indagine e sequestro nel caso di vendite non regolari ( erano esposti alcuni oggetti sequestrati dai Carabinieri e realizzati con animali in via di estinzione foto

Nelle immagini seguenti alcune informazioni utili