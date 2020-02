E’ terminato il primo lotto degli interventi previsti a Poiolo. Nell’incantevole borgata di San Bartolomeo al Mare, Piazza Sant’Anna è stata completamente rifatta, così come vico delle Fate, con la regimentazione delle acque e ovviamente tutti i sottoservizi. Verrà ora installata la nuova illuminazione che completerà questa prima parte di lavori. Il secondo lotto prevede analoghi interventi fino a via Mazzini.

Per i due lotti sono stati stanziati in totale 99.000 euro. Il lavoro è stato realizzato dalla ditta Cotim srl, con la fornitura in opera della pavimentazione in acciottolato da parte della ditta Zunino Pietre snc di Sanremo. La progettazione è del geom. Danilo Forte di Imperia.

Correlati