Le squadre giovanili della Rari Nantes Imperia sono scese in acqua nei rispettivi campionati. Gli Under 13 allenati da Nicola Rosso sfornano un’altra prova davvero convincente e, alla Cascione, battono il Crocera Stadium per 13-7. Capitan Rombo con una cinquina guida i marcatori della partita, seguito da Garbato, Carrai e Prette con una doppietta a testa e da Alberti e Buemi autori di una marcatura ciascuno. Il trend è decisamente positivo per i giovani giallorossi che nel prossimo turno affronteranno il Sestri: sfida decisiva per la testa del Girone N, dopo che all’andata i biancoverdi vinsero ai rigori.

Week-end amaro invece per gli Under17 di Rocchi che cominciano con una sconfitta (6-17 contro ProRecco) il nuovo Girone B.

Le Under 15 di Francesca Giulini, erano impegnate nel match del lunedì contro il forte Bogliasco. Dopo una partita tesa, il tabellone recitava 5-20 per le bogliaschine.