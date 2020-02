La Finanza e l’Agenzia delle dogane hanno sequestrato nel porto di Genova Pra’ 22 chili di cocaina purissima nascosti in un container imbarcato su una nave proveniente dal Sud America. La droga sequestrata avrebbe fruttato circa sei milioni di euro. I controlli sono scattati dopo la segnalazione di alcune irregolarità nei documenti di trasporto delle merci.

La droga era nascosta in un container imbarcato su una nave proveniente dal Sud America