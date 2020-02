Disagi sulle autostrade della Liguria per i lavori urgenti sulle barriere fonoassorbenti finite in una inchiesta della Procura. Il traffico è andato in tilt sulla A12 e sulla A7. In A12 si registrano 7 km di coda tra Nervi e il bivio A12/A7. Altri 4 km di coda sulla A7 tra Sampierdarena e il bivio A7/A12.

