In data 24 gennaio 2020 avevamo pubblicato un articolo sulla possibile partecipazione dell’imperiese Giulia Quaranta Provenzano al Reality SpiedLife. A distanza di neppure quindici giorni è la trentenne ligure ad informarci che, scelta quale protagonista, ha però deciso di non accettare l’ingaggio.

Giulia, per quale ragione ha declinato l’offerta riservatale dalla Produzione di SpiedLife che la voleva signora del GQP Universe? <<Ringrazio vivamente la Produzione di SpiedLife che, appena ricevuto il mio video provino, mi ha subito telefonato per propormi un contratto con loro quale protagonista del GQP Universe appunto (nome che ho suggerito, ed è stato accettato, per quella che sarebbe stata la mia location). Il fatto tuttavia è che ad oggi esercito una professione che mi tiene per la maggior parte della giornata, dalla mattina alla sera, fuori casa …e il format prevede di spegnere le telecamere soltanto quando strettamente necessario. In ragione di ciò e poiché per la sottoscritta una stanza priva d’un soggetto vivente ad animarla può semanticamente offrire ben poco, “lo strettamente necessario” nella mia concezione si sarebbe ridotto a davvero un numero esiguo di ore: a che pro e che senso avrebbe avuto allora non chiudere la webcam in mia assenza al contrario di quel che avrebbero desiderato i produttori? Spegnarla d’altro canto – sono cosciente – avrebbe significato distorcere lo scopo d’intrattenimento costante, con comunicazione attiva e bidirezionale tra protagonisti ed utenti che è invece proprio l’ambizione con cui è nato il progetto di VisioRay Entertainment. Ho dovuto quindi mettere da parte un certo egoismo e, benché “SpiedLife” non preveda una struttura manageriale, né alcuna regia, non esista un copione e nemmeno direttori e supervisori visto che avrei potuto offrire, a livello di ore di presenza, una condivisione quotidiana scarsa rifiutare la gentile accoglienza nel reality>>.

La Quaranta Provenzano ha poi chiarificato <<Quando ho inviato la mia candidatura al detto reality speravo, ma non avrei mai immaginato che mi sarebbe stata offerta questa bella opportunità di partecipazione. Dovendo fare i conti con la sorprendente realtà e tanto velocemente ho capito che la Produzione contava sensibilmente sul mio apporto e non mi è sembrato giusto approfittare d’un palese interesse nei miei confronti ripagando con avarizia. Io avrei tanto voluto mostrarmi finalmente come e per quella che sono, con generosità, ma finché l’impegno nello Spettacolo non diverrà fonte di sostentamento per il fabbisogno giornaliero la notorietà, i followers etc. temo rimarranno solamente una seconda scelta per quanto obbligata>>.