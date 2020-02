Hanno scatenato polemica e indignazione le parole pronunciate da Oliviero Toscani che, parlando delle polemiche scatenate dalla foto che ritrae Luciano Benetton insieme ai fondatori delle Sardine al centro culturale fondato dai Benetton, ha detto: “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola!”. Il presidente della Regione Liguria ha lanciato con un cartello in mano l’hashtag #anointeressa, invitando Toscani a scuse immediate nei confronti delle famiglie delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi.

