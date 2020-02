Emma Marrone stasera canterà sul palco in piazza Colombo nell’ambito dei concerti live organizzati in concomitanza con il 70° Festival di Sanremo. L’esibizione dovrebbe durare 40 minuti, con una mezza dozzina di canzoni. La Rai in diretta trasmetterà un solo brano. Da domani a sabato sul palco dell’Ariston si succederanno Ghali, Mika, Zucchero e Biagio Antonacci. In piazza saranno ammessi al massimo 1500 spettatori, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

