Tiziano Ferro, super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2020, stasera canterà tre brani. Il primo in ordine di tempo sarà “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, il secondo “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini ed il terzo”Accetto miracoli”.

