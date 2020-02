Rula Jebreal devolverà metà del compenso per il Festival di Sanremo a Nadia Murad, l’attivista irachena yazida rapita e stuprata dall’Isis, “anch’essa consigliere come me del presidente francese Macron”: lo “Più che l’entità del mio compenso il vero tema – sottolinea – è capire perché nel 2020 le donne siano ancora pagate il 25% in meno rispetto agli uomini che fanno il loro stesso lavoro”.

