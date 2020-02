Una speciale torta per i 70 anni del Festival della Canzone Italiana è stata realizzata dalla pasticceria Cake Mamas in via Roma a Sanremo. Si tratta di una torta di pasta di zucchero che vuole celebrare le tipicità di Sanremo e la kermesse canora, con un’immagine di Domenico Modugno ed un cielo di stelle che rappresentano alcuni cantanti che hanno fatto la storia del Festival.

“Sono infatti presenti le stelle con i nomi di grandi artisti del presente e del passato – ha spiegato la pasticciera Lidia Pieragostino – Non mancano alla base della torta i fiori di Sanremo con rose, ranuncoli e garofani, con i petali fatti a mano uno per uno. Nella parte superiore abbiamo realizzato l’immagine di Modugno che canta la sua ‘Nel blu dipinto di blu’ ed un elegante smoking con i 70 anni del Festival. Per tutti i clienti abbiamo poi sfornato anche alcuni biscotti a forma di fiori e di note musicali”.

La torta speciale rimarrà in esposizione in vetrina non solo per tutta la settimana del Festival ma fino al Corso Fiorito. Molte sono già state le persone che si sono avvicinate per ammirarla e fare i complimenti alla pasticceria. Un’opera che ha ricevuto i complimenti anche da parte della Confartigianato per aver unito la tradizione dolciaria artigianale alle tipicità del territorio.

