E infine, venerdì 7 alle 15.00, nella sala dedicata a Ivan Graziani, la degustazione guidata. Un’ occasione unica per conoscere l’olio extravergine dop Riviera Ligure impiegando la tecnica di assaggio professionale.

Fino a sabato 8 l’Olio Dop Riviera Ligure protagonista a Casa Sanremo. Spazio Liguria, nella vivacissima location del Palafiori, vivrà momenti di grande convivialità con gli “aperitivi liguri”: dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 19.30. Il momento ideale per gustare pane e olio DOP Riviera Ligure, assieme ai vini liguri proposti dall’Enoteca Regionale della Liguria. Il tutto in un clima immersivo suggerito dai grandi schermi che propongono a ripetizione le immagini coinvolgenti dei vigneti e degli oliveti liguri. Paesaggi di una bellezza assoluta, sorgiva, una Liguria inattesa, interna, verticale, tra cielo e mare.