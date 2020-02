Venerdi 21 febbraio alle ore 21 nel teatro parrocchiale di piazza San Siro a Sanremo, i giovani dai 14 ai 25 anni avranno la bella opportunità di incontrare il dottor Roberto Ravera, primario di psicologia dell’Asl1 imperiese e presidente di Fhm Italia Onlus. Avendo anche modo di raccontare l’esperienza dei progetti di salute mentale avviati in Sierra Leone, con una testimonianza forte e vibrante, rifletterà insieme a loro sul senso profondo della relazione con “l’altro” e del proprio essere persone in ricerca…E’ un’iniziativa promossa dall’Agesci Sanremo 1 e dall’Azione Cattolica di San Siro su richiesta dello stesso dott. Ravera.

