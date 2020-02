Da oggi per conoscere Forte Santa Tecla di Sanremo è disponibile un servizio di audioguida gratuita consultabile direttamente sul tuo smart phone, attraverso la piattaforma izi.TRAVEL. Le audioguide sono state pensate per consentire ai cittadini e ai turisti di conoscere meglio la struttura del Forte, situata in posizione centrale sul lungomare di Sanremo.

Forte Santa Tecla, luogo espositivo destinato ad accogliere mostre ed eventi, viene così dotato di uno strumento di mediazione che permette a tutti di avere sempre a disposizione informazioni e approfondimenti 24 ore su 24 sulla sua storia, sull’architettura e sul progetto di restauro attualmente in corso. Saranno periodicamente inseriti brevi contenuti sulle mostre e gli eventi temporanei ospitati nel Forte.

Per accedere alle audioguide puoi collegarti a questo link https://izi.travel/it/f644-forte-santa-tecla-sanremo/it oppure inquadrare il QRcode presente nella struttura. Puoi consultare i contenuti anche scaricando gratuitamente la App izi.TRAVEL da Google Play. La piattaforma offre non solo materiale audio, ma anche testi e foto del Forte, per una visita ancora più piacevole e coinvolgente.

I testi delle audioguide, per ora disponibili in italiano, francese, inglese e russo, sono stati redatti da Alberto Parodi, Hilda Ricaldone e Michele Cogorno. Infografica di Chiara Scabini.

