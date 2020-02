Allerta meteo con una app per cellulari e su monitor in tabaccheria ad Imperia. Queste le novità di protezione civile illustrate oggi dall’assessore alla Protezione Civile di Imperia Simone Vassallo e il presidente nazionale della Fit, Giovanni Risso. I tabaccai aderenti saranno dotati di un monitor per la segnalazione degli avvisi ai cittadini, a cominciare dalle allerta meteo. L’app permetterà ai cittadini di Imperia di conoscere in tempo reale le allerta meteo. E’ la prima convenzione di questo tipo in Italia.

