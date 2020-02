Una bella giornata di condivisione e di sport per il settore giovanile dell’Ospedaletti che ha ospitato i francesi dello Stade Olympique Roquettan. I Primi Calci e i 2010 delle due società hanno disputato una serie di amichevoli al campo “Ciccio Ozenda” per poi condividere il pranzo, occasione di confronto sia peri giovani calciatori che per i tecnici delle due squadre.

“È stata una giornata molto divertente, è sempre bello confrontarsi con le realtà di un’altro Paese – dichiarano dalla società orange – la condivisione è continuata anche dopo le partite con il pranzo insieme. Grazie alla società dello Stade Olympique Roquettan e a Nicholas Longo che frequentemente incontriamo per condividere le esperienze sempre nell’ottica dello scambio”.