Per il finale di stagione, la società biancazzurra e l’agenzia Dracma Educational stanno già valutando l’organizzazione di un inedito evento che valorizzi lo spettacolo del gioco del calcio e l’importanza dello sport per i giovani.

Numerosi bambini e ragazzi delle giovanili si sono intrattenuti con i vari formatori ed una piccola rappresentanza è stata anche invitata a salire sul pullman azzurro della Polizia , in Piazza Borea d’Olmo. Di educazione stradale e Sanremese Calcio si è parlato anche ai microfoni di Radio 104 Savona Sound che ha intervistato in diretta il dirigente del settore giovanile Mattia Rossi.

Nella giornata di lunedì 3 febbraio, alla vigilia del 70° Festival di Sanremo , la Sanremese Calcio ha partecipato, collaborando attivamente, alla manifestazione Stop Look Wave , organizzata nei pressi dei campi sportivi di Pian di Poma da Volvo Trukcs e dall’agenzia Dracma Educational, con il supporto di UNASCA, di differenti corpi delle forze dell’ordine, nonchè di Regione Liguria e Comune di Sanremo.

