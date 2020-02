Il settore giovanile della ASD Imperia torna a pieno regime su tutti i campi e su tutte le categorie, dopo la pausa del settore non agonistico.

Tante vittorie e poche sconfitte, così potrebbe riassumersi il week-end dei giovani calciatori nero azzurri ma la componente più importante è che il divertimento e la crescita dei ragazzi sia sempre al centro del progetto giovanile.

Di seguito la classifica capocannoniere della società ASD Imperia:

Prima Squadra: 11 Capra, 5 Donaggio 4 Sassari, 4 Minasso, 3 Sancinito, 2 Giglio, 2 Risso, 2 Martelli, 1 Ambrosini, 1 Fazio, 1 Ferrara, 1 Pellegrino, 1 Carletti M.

Juniores Eccellenza – Prov.: 10 Poletti, 10 Aicardi, 7 Pellegrino, 7 La Porta, 5 Zeka, 4 Nastasi, 4 Correale, 4 Zanchi, 4 Suarez, 3 Manitto, 3 Lo Sicco, 2 Sasso, 1 Macaluso, 1 Negro, 1 De Matteis, 1 Giglio, 1 Pastorino

Under 17: 6 Tallone, 6 Cosentino, 5 Lanteri, 3 Laze, 2 Derjai 1 Ansaldi, 1 Balbusso

Under 16: 7 Ardissone, 3 Comiotto, 3 Fatnassi, 2 Nichele, 2 Taliercio, 1 Giudice, 1 Ascheri, 1 Bottino, 1 Sasso, 1 Di Pietro, 1 Trucchi, 1 Capriotti, 1 Zandonella, 1 Giudice, 1 Gerbore

Under 15: 16 Ardissone, 7 Giudice, 5 Zambruno, 4 Dedja 2 Di Fabio, 1 Borri, 1 Casella, 1 Matani, 1 Parelli, 1 Arigo, 1 Taliercio, 1 Carol, 1 Nastasi

Under 14 A-B: 17 Nichele, 10 Sabir, 9 Dedja 5 Multari , 4 Trucchi, 4 Bottino, 4 Macaluso, 3 Sasso, 2 Trucchi, 2 Tahiri, 2 Iapichino, 2 Rosa, 2 Di Pietro, 1 Caprera, 1 Dellamonica

Continua a guidare, per la seconda settimana consecutiva, la classifica capocannoniere della società ASD Imperia, Nichele (U14) con 17 reti. Al secondo posto, ad una sola rete di differenza, Ardissone con 16 reti (U15). Sale a 11 reti invece il bomber nero azzurro Edoardo Capra grazie alla rete di domenica con il Genova Calcio che distacca in quarta posizione Sabir (U14), Poletti e Aicardi (Jun) con 10 reti.

Tutti i risultati:

Juniores Eccellenza

Imperia 5 Pietra Ligure 1

Marcatori ASD Imperia: 2 Poletti, Zeka, Pellegrino, Sasso

Juniores Prov.

Legino 2 Imperia 6

Marcatori ASD Imperia: 2 Lo Sicco, La Porta, Aicardi, Suarez, Pastorino

Under 17

Dianese&Golfo 1 Imperia 1

Marcatori ASD Imperia: Cosentino

Under 16

Imperia 1 Genova Calcio 3

Marcatori ASD Imperia: Gerbore

Under 15

Imperia 4 Ceriale 1

Marcatori ASD Imperia: 2 Ardissone, Giudice, Nastasi

Under 14

Imperia 4 Dianese&Golfo 0

Marcatori ASD Imperia: 2 Dedja, Bottino, Macaluso

Under 14

Priamar 3 Imperia sq. B 1

Marcatori ASD Imperia: Dellamonica

Esordienti 2007

Imperia 2 Ospedaletti 1

Marcatori ASD Imperia: El Khattat, Ansaldi

Esordienti 2008

Ospedaletti 2 Imperia 4

Marcatori ASD Imperia: 2 Celella, Wolff, Niculcea

Pulcini 2009

Dianese&Golfo 3 Imperia 2

Quarto tempo 1-3

Pulcini 2010

Imperia 3 Dianese&Golfo 0

Quarto tempo 4-0