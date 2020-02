Una sola vittoria per il settore giovanile dell’Ospedaletti in un fine settimana tra luci e ombre. L’unico successo è stato dei Giovanissimi regionali 2006 che si sono imposti 2-0 contro la Praese.

Sconfitta di misura per i Giovanissimi 2005 contro il Vado, mentre gli allievi, sia 2003 che 2004, hanno rimediato un 3-1 rispettivamente contro Sampierdarenese e Sanremese.

Ecco i risultati del settore giovanile orange

Allievi 2003

Ospedaletti – Sampierdarenese 1-3

Marcatori: Cassini

Ospedaletti: 1 D’Alessandro, 2 Jahdallah, 3 Mihai, 4 Malatesta, 5 Guglielmi, 6 Bacciarelli, 8 Agnese, 9 Piantoni, 10 Cassini, 11 Cavalieri

A disposizione: 12 Galata, 13 Marte, 14 Paraschiva, 15 Biffi, 16 Bezman, 17 Valcelli, 18 Zoccali, 19 Galant

Allenatore: Andrea Benassi

Allievi 2004

Sanremese – Ospedaletti 3-1

Marcatori: Paraschiva

Ospedaletti: 1 Ricci, 2 Maglia, 3 Bossi, 4 Pistone, 5 Valcelli, 6 Biffi, 7 Ceriolo, 8 Ramella, 9 Marrocu, 10 De Febis, 11 Paraschiva

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Zoccali, 14 Galant, 15 Canale, 16 Affane, 17 Manno, 18 Dito

Allenatore: Marco Pinton

Giovanissimi 2005

Vado -Ospedaletti 1-0

Ospedaletti: 1 Bohli, 2 Praticò, 3 Ben Belgacem, 4 Cattarin, 5 Bellone, 6 Barbagallo, 7 Cappello, 8 Odoero, 9 Miatto, 10 Madafferi, 11 Costantini

A disposizione: 12 Della Torre, 13 Vitan, 14 Sartori, 15 Angeli, 16 El Mansouri

Allenatore: Giuseppe Ghio

Giovanissimi 2006 regionali

Ospedaletti – Prase 2-0

Marcatori: Angeli, Miatto

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Di Nicola, 3 Bellante, 4 Caffi, 5 El Mansouri, 6 Costantini, 7 Balla, 8 Angeli, 9 Vitan, 10 Miatto, 11 Sartori

A disposizione: 12 Stragapede, 13 Osmeni, 14 Castelli, 15 Fullone, 16 Madaffari, 17 El Kamli, 18 Baroperez, 19 Ez Zrari, 20 Mollica

Allenatore: Vincenzo Stragapede

Giovanissimi 2006 provinciali

Ospedaletti – Borghetto 1-7

Marcatori: Baroperez

Ospedaletti: 1 Meloni, 2 Fiori, 3 D’Alessandro, 4 Mollica, 5 Fullone, 6 Lupano, 7 Mbithi, 8 El Kamli, 9 Madafferi, 10 Osmeni, 11 Baroperez

A disposizione: 12 Corcione, 13 Porcelli, 15 Ez Zrari, 16 Foti, 17 Dembele

Allenatore: Roberto Semeria