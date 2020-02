Roberto Pellegrino, 43enne ex imprenditore del movimento terra di Bordighera, condannato in via definitiva a 8 anni e 4 mesi, si è costituito ieri nel carcere di Voghera. Pellegrino era ricercato dal 22 gennaio: la sera prima la Cassazione aveva confermato la condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso emessa dalla Corte d’Appello riducendo però la pena iniziale di 9 anni e 3 mesi, per l’esclusione di un campo di imputazione legato allo spaccio di droga, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

