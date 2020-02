Oggi intorno alle 13.30 diversi quintali di aglio sono andati bruciati in un principio di incendio che ha coinvolto un tir rumeno, che viaggiava sull’Autofiori, al chilometro 93 verso levante subito dopo il casello di Andora. Grazie al veloce intervento della squadra antincendio dell’Autofiori, con base a San Bartolomeo al Mare, le fiamme sono state spente velocemente. Il rogo potrebbe essere stata la conseguenza dell’esplosione di un pneumatico.

