Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (in fase d’iscrizione verrà fornita la tessera annuale del CTE delle Alpi Liguri la quale da diritto a 2€ di sconto su ogni escursione successiva per tutta la durata del 2020) CENA presso la Pizzeria MIA di Nava (giro pizza, dolce, caffè e bevande incluse) 15€ (facoltativo – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)

I consigli della guida: portare con sé eventuali snacks per sopperire al dispendio energetico, indossare abbigliamento caldo ed impermeabile adatto alla condizione climatica invernale e scarponcini da montagna impermeabili.

In questo inverno scarso di neve il CTE della Alpi Liguri non vuole rinunciare a portarci alla scoperta dei più begli angoli delle nostre montagne: il Colle dell’Allodola a circa 1500 metri sul mare, percorrendo un antico sentiero che si snoda tra i Forti che sovrastano Nava, da lì si godrà di un’impagabile vista sul mare da una parte e sulle Alpi Liguri dall’altra, illuminate dal chiarore della Luna.