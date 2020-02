Ancora problemi sulle autostrade della Liguria per lo stato di gallerie e viadotti. Oggi pomeriggio una lastra ondulina semistaccata è stata segnalata dagli automobilisti dalla volta della galleria Lupara, sull’A10, nei pressi di Arenzano. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Autostrade e la Polizia Stradale.

