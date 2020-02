Nuova illuminazione a led nel tratto di strada tra il campo di atletica e il bivio per Poggi. Si è concluso nella giornata di ieri il posizionamento di 13 nuovi pali lungo il marciapiede che costeggia l’ex sedime ferroviario. “È un intervento che garantirà maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni”, sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Ester D’Agostino. “L’illuminazione pubblica è uno dei temi che stiamo seguendo maggiormente. Abbiamo già portato avanti diversi interventi nei mesi scorsi, penso alla Rabina e a Via XXV aprile, e grazie alla convenzione con Enel Sole rinnoveremo l’illuminazione in tutte le zone periferiche e frazionali della città”.Sono già partiti inoltre i lavori per la nuova illuminazione di Lungomare Cristoforo Colombo a Borgo Prino. 130 mila euro di investimento per l’installazione di 24 nuovi corpi luminosi a led modello Imperia, che garantiranno un risparmio sui costi dell’energia elettrica di quasi il 50%.

