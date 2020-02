In tribunale ad Imperia il giudice Paolo Luppi ha condannato a 8 anni e 2 mesi Domenico Ferraro, 64 anni, che il 14 gennaio 2019 a Caramagnetta sparò contro una coppia di suoi vicini di casa ferendo gravemente la moglie, Antonietta Calvo, 65 anni, colpita vicino al cuore, e mancando il marito, Vito Pedone, di 63 anni, salvato perché la pistola si inceppò. Ferraro è accusato di tentato omicidio, violenza privata e detenzione e porto di arma clandestina. Il giudice lo ha condannato anche all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento di 15 mila euro nei confronti di Calvo e di 3 mila euro di Pedone. Ferraro era scappato e si era costituito alcuni giorni dopo a Sanremo,

