È originario di Ventimiglia Carmelo ( Carlo ) Bennici ristoratore in America a New York ristorante La Vite con i suoi soci German e Pino. Il ristorante la Vite ha dovuto superare altri due locali in gara il piatto più apprezzato è stato il Baccalà con polenta,almeno dal conduttore del programma Francesco Panella, qualche critica invece dagli altri commensali. Bisogna ricordare brevemente la formula del programma sono infatti dei nostri connazionali residenti all’estero che portano il conduttore nei locali dove secondo loro ritrovano l’italianità intesa come cucina ma anche come accoglienza.

