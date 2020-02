Antonio Marano, presidente di Rai Pubblicità, in sala stampa, ha parlato della raccolta pubblicitaria del Festival di Sanremo 2020. “L’anno scorso riuscì a centrare un grande risultato, superare i 31 milioni di euro. Partiamo da quella base e domenica avrete un dato certamente migliore di questo. Quanto ai costi siamo in linea con l’anno scorso, grazie al grande lavoro di allargare il perimetro della raccolta senza aumentare l’affollamento pubblicitario”.

“Quanto ai costi siamo in linea con l’anno scorso, grazie al grande lavoro di allargare il perimetro della raccolta senza aumentare l’affollamento pubblicitario” afferma Antonio Marano, presidente di Rai Pubblicità