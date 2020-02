È l’inaugurazione di Casa Sanremo che dà l’inizio alla settimana del 70° Festival della Canzone Italiana. Regione Liguria, partner istituzionale della manifestazione, è presente al Palafiori – la struttura durante il Festival viene visitata da migliaia di appassionati – con lo Spazio Liguria, un’esperienza immersiva con 2 maxi ledwall da 20 metri quadrati ciascuno che presentano i vini e gli oli di Liguria, inaugurata questa sera e aperta al pubblico per tutta la durata del Festival.

“Sono cinque anni che usiamo questa straordinaria ribalta per far conoscere al pubblico la nostra Regione”, ha commentato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Ringraziamo chi ci ospita che ogni anno si fa carico di organizzare una Casa Sanremo sempre nuova: quest’anno i protagonisti saranno i nostri prodotti, gli oli e i vini di Liguria, imbattibili ambasciatori del gusto e della nostra terra. Il Festival e gli appuntamenti che animano Sanremo durante questa settimana attirano in Riviera migliaia di turisti, per non parlare dei milioni che lo guardano alla Tv – e che vedranno il nostro bellissimo spot. Per una settimana all’anno Sanremo diventa la capitale d’Italia e la Liguria diventa quindi la Regione che ospita la capitale, per cui buon Sanremo a tutti!”.

