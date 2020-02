La Sanremese Calcio esprime le sue più sentite condoglianze a Fabio Pattarozzi, figlio dell’ex calciatore biancoazzurro degli anni Cinquanta Mario, centromediano vecchio stampo, per la scomparsa della mamma Liliana

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta