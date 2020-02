Dopo aver chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo grazie al gol di Gagliardini, la Sanremese si è fatta rimontare dalla Lucchese nella ripresa ed al “Comunale” è stata piegata per 2-1. I rossoneri hanno pareggiato al 12′ con un preciso fendente di Meucci e firmato il gol del sorpasso al 43′ con Nannelli al termine di un contropiede originato da un errato passaggio del neoentrato Pici. Per effetto di questo risultato la Sanremese (che nelle ultime 5 partite ha conquistato un solo punto, perdendo in ben 4 occasioni) è sesta in classifica ad 8 punti dalle coppia di battistrada Prato e Lucchese, alla pari di Savona e Fossano.