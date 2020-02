Al termine del primo big-match di serie D al “Comunale” tra Sanremese e Lucchese, i matuziani sono in vantaggio meritatamente per 1-0. La rete del vantaggio biancoazzurro è stata realizzato dal difensore Gagliardini al 28′ sugli sviluppi di un corner, complice anche una deviazione del rossonero Lici. Maroni ha sfiorato il raddoppio al 38′ con una conclusione dalla lunga distanza respinta in extremis da Coletta. Al momento la Sanremese è quinta in classifica con 35 punti alla pari del Real Forte Querceta a 5 punti dalla capolista Prato.

