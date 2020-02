Giovedì 6 febbraio con Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez sul palco, in platea all’Ariston potrebbero arrivare due “fidanzati di”, Valentino Rossi e Cristiano Ronaldo. Conferme non ce ne sono, ma c’è chi giura che Cristiano Ronaldo abbia già prenotato tutti i posti in un ristorante in centro città.

Correlati